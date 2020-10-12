Популярна українська співачка Світлана Тарабарова вчора, 11 жовтня, відсвяткувала четверту річницю весілля з чоловіком-продюсером Олексієм Бондарем. Зірка вирішила показати шанувальникам архівні фото з коханим, яких ще не було в мережі.

Світлана Тарабарова активно ділиться з прихильниками найяскравішими моментами з життя. Після того, як вона показала ексклюзивні фото з весілля, багатотисячна аудиторія підписників попросила її показати ще декілька кадрів, яких раніше не було в мережі. Тому в інстаграм-сторіс зірка оприлюднила кумедні світлини з коханим, а також показала один із найбільш зворушливих моментів у їх спільному житті.

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Таємний розпис Світлани та Олексія

У мережі з'явилися фотографії і з таємної церемонії розпису. Раніше їх не було в мережі, адже цей момент був по-особливому важливим для Світлани та Олексія. Закохані вирішили офіційно зареєструвати свої стосунки у день перед весіллям. 10 жовтня о 21:00 вони вдвох отримали свідоцтво про одруження. На той час до урочистої церемонії залишалося 12 годин.

Олексій тоді був у чорній сорочці і джинсах, а Світлана – у туніці ніжно-рожевого кольору, волосся зібрала у два пучка, а на обличчі не мала макіяжу. Проте навіть у таких образах вони виглядали надзвичайно красивими, а кохання, яке панує у парі, неможливо приховати.



Таємний розпис Світлани та Олексія / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Таємний розпис Світлани та Олексія / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova

Світлана Тарабарова з чоловіком

Зіркова дружина і матуся також показала кумедні моменти, які траплялися у різні періоди. Це були спільні подорожі, гастролі та інші романтичні миті.

Світлана не оминула увагою і весільну фотосесію. Вона показала, як вони з чоловіком позували перед камерою. Зірка зізналася, що їм ніколи не буває сумно і дуже часто вони можуть дуркувати, жартувати і сміх завжди присутній у їхньому будинку та житті.



Архівне фото Світлани Тарабарової з чоловіком / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова з чоловіком / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Кумедні Світлана Тарабарова з чоловіком / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Весільна фотосесія Світлани та Олексія / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Весільна фотосесія Світлани та Олексія / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Весільна фотосесія Світлани та Олексія / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Весілля Світлани Тарабарової та Олексія Бондара / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Світлана та Олексій в Римі / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Закохані Світлана та Олексій / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova

Світлана наголосила, якщо відчуваєте, що поруч є ваша друга частинка всім серцем піклуйтеся про неї. Але важливо, коли все взаємно. Вона також подякувала усім за привітання і побажала справжнього щастя, яким би воно не було.