Співачка і новоспечена матуся дівчинки Світлана Тарабарова 4 роки тому одружилась зі своїм продюсером Олексієм Бондарем. Сьогодні, 11 жовтня, їхньому шлюбу виповнюється 4 роки. З нагоди річниці артистка публічно привітала коханого.

Яскрава виконавиця Світлана Тарабарова активно ділиться особистим життям з шанувальниками в інстаграмі, тому оминути увагою таку важливу подію як 4 річниця весілля просто не могла. Зірка опублікувала нові кадри з торжества та зізналась у коханні чоловіку так, що розчулила мережу.

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4 роки тому в цей день я сказала "так" найкращому чоловіку в світі. Люблю всім серцем. Дякую за очі наших дітей,

– зворушливо написала співачка.

Допис Світлана Тарабарова доповнила весільними фото. На одному з кадрів молодята позували під час церемонії. Зірка зображена у розкішній білій сукні, а чоловік в сірому костюмі. Фотографи зафіксували момент, як він одягав обручку коханій. Інша світлина зроблена вже в ресторані. Олексію Бондарю артиста присвятила пісню, яку виконала за білим роялем.

З нагоди лляного весілля Світлана Тарабарова отримала від чоловіка ніжні білі квіти, такі, з яких 4 роки тому складався її весільний букет.

Весільні фото Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова з чоловіком / Фото Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова з чоловіком / Фото Instagram / @tarabarova