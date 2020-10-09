Популярна співачка Світлана Тарабарова лише кілька тижнів тому стала мамою донечки. Зірка часто влаштовує прогулянки з новонародженою крихіткою на свіжому повітрі, навіть попри дощову осінь. Під час останнього виходу артистка показала стильний повсякденний образ.

30-річна співачка після пологів разом з чоловіком і дітьми переїхала у приватний будинок, який придбала в червні цьогоріч. Тепер Світлана Тарабарова багато часу проводить з 2-річним сином Іваном і донькою на свіжому повітрі, а в інстаграмі демонструє, як і в чому прогулюється з малятами.

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"Просто дихаю, насолоджуюсь моментом", – прокоментувала зірка.

Для останнього виходу зірка обрала костюм, який стане ідеальним варіантом повсякденного образу.

Образ Світлани Тарабарової

Поряд з дитячим візочком виконавиця постала у теплому костюмі пісочного кольору, який складається з широких штанів та оверсайз-худі. Молода мама обрала зручне взуття – білі кросівки. Руде волосся вона зібрала у високий хвіст, підібравши гумку в тон до образу.

З аксесуарів на Світлані Тарабаровій лише великі сережки-кільця. Обличчя вона не обтяжувала косметикою, однак від камери обернулась вбік. Схоже, новонароджена донечка досить спокійна, адже співачка знаходить час не лише для сина, а й для осінніх фотосесій та соцмереж.



Світлана Тарабарова в ідеальному осінньому образі / Фото Instagram / @tarabarova