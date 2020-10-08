Українська співачка Світлана Тарабарова показала, як бореться з похмурою погодою. Зірка продемонструвала нові фото з сином Іваном, які розчулили мережу.

Популярна співачка Світлана Тарабарова показала нові фото з сином Іваном. Вона часто ділиться яскравими світлинами з життя. Миловидні світлини українська знаменитість опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Світлана Тарабарова показала, як бореться з похмурою осінньою погодою. І її відповіддю на холодні вітряні та дощові дні – залишатися з усмішкою на обличчі. Українська співачка позувала поруч з сином Іваном.

Для сімейної світлини артистка постала в білій блузці з чорними ґудзиками. Вона вклала волосся прямо та звично для себе. Світлана зробила неяскравий макіяж, тільки виразніше підкресливши риси обличчя.

Наша відповідь зливі, холоду і дощу. Однаково будемо на позитиві,

– підписала світлини Світлана Тарабарова.

У коментарях шанувальники відреагували на фото співачки з сином. "Ой, які милі", "Красиві", "Улюблені", "Зайчики", "Які ви класні", "Іван тут так на вас схожий", – написали фоловери під кадрами.



Світлана Тарабарова з сином / Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова з сином / Instagram / @tarabarova