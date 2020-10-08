Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как борется с пасмурной погодой. Звезда продемонстрировала новые фото с сыном Иваном, которые умилили сеть.

Популярная певица Светлана Тарабарова показала новые фото с сыном Иваном. Она часто делится яркими фотографиями из жизни. Миловидные фотографии украинская знаменитость опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Светлана Тарабарова показала, как борется с пасмурной осенней погодой. И ее ответом на холодные ветреные и дождливые дни – оставаться с улыбкой на лице. Украинская певица позировала рядом с сыном Иваном.

Для семейной фотографии артистка предстала в белой блузке с черными пуговицами. Она уложила волосы прямо и привычно для себя. Светлана сделала неяркий макияж, только выразительнее подчеркнув черты лица.

Наш ответ ливню, холоду и дождю. Все равно будем на позитиве,

– подписала фотографии Светлана Тарабарова.

В комментариях поклонники отреагировали на фото певицы с сыном. "Ой, какие милые", "Красивые", "Любимые", "Зайчики", "Какие вы классные", "Иван здесь так на вас похож", – написали фоловеры под кадрами.



Светлана Тарабарова с сыном​ / Instagram / @tarabarova



Светлана Тарабарова с сыном​ / Instagram / @tarabarova