Популярная певица Светлана Тарабарова лишь несколько недель назад стала мамой доченьки. Звезда часто устраивает прогулки с новорожденной крохой на свежем воздухе, даже несмотря на дождливую осень. Во время последнего выхода артистка показала стильный повседневный образ.

30-летняя певица после родов вместе с мужем и детьми переехала в частный дом, который приобрела в июне этого года. Теперь Светлана Тарабарова много времени проводит с 2-летним сыном Иваном и дочерью на свежем воздухе, а в инстаграм демонстрирует, как и в чем прогуливается с малышами.

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"Просто дышу, наслаждаюсь моментом", – прокомментировала звезда.

Для последнего выхода звезда выбрала костюм, который станет идеальным вариантом повседневного образа.

Образ Светланы Тарабаровой

Рядом с детской коляской исполнительница предстала в теплом костюме песочного цвета, который состоит из широких брюк и оверсайз-худи. Молодая мама выбрала удобную обувь – белые кроссовки. Рыжие волосы она собрала в высокий хвост, подобрав резинку в тон к образу.

Из аксессуаров на Светлане Тарабаровой лишь крупные серьги-кольца. Лицо она не утруждала косметикой, однако от камеры повернулась в сторону. Похоже, новорожденная дочь довольно спокойная, ведь певица находит время не только для сына, но и для осенних фотосессий и соцсетей.



Светлана Тарабарова в идеальном осеннем образе / Фото Instagram / @tarabarova