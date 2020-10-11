Светлана Тарабарова празднует 4 годовщину брака: новые чувственные фото со свадьбы
Певица и новоиспеченная мамочка девочки Светлана Тарабарова 4 года назад вышла замуж за своего продюсера Алексея Бондаря. Сегодня, 11 октября, их браку исполняется 4 года. По случаю годовщины артистка публично поздравила любимого.
Яркая исполнительница Светлана Тарабарова активно делится личной жизнью с поклонниками в инстаграме, поэтому обойти вниманием такое важное событие, как 4 годовщина свадьбы, просто не могла. Звезда опубликовала новые кадры с торжества и призналась в любви мужу так, что растрогала сеть.
К теме В стильном костюме: Светлана Тарабарова показала идеальный вариант осеннего образа – фото
4 года назад в этот день я сказала "да" лучшему мужчине в мире. Люблю всем сердцем. Спасибо за глаза наших детей,
– трогательно написала певица.
Сообщение Светлана Тарабарова дополнила свадебными фото. На одном из кадров молодожены позировали во время церемонии. Звезда изображена в роскошном белом платье, а мужчина в сером костюме. Фотографы запечатлели момент, как он надевал обручальное кольцо любимой. Другая фотография сделана уже в ресторане. Алексею Бондарю артистка посвятила песню, которую исполнила за белым роялем.
По случаю льняной свадьбы Светлана Тарабарова получила от мужа нежные белые цветы, такие, из которых 4 года назад состоял ее свадебный букет.
Свадебные фото Светланы Тарабаровой
Светлана Тарабарова с мужем / Фото Instagram / @tarabarova
Светлана Тарабарова с мужем / Фото Instagram / @tarabarova
Светлана Тарабарова с мужем / Фото Instagram / @tarabarova
Светлана Тарабарова с мужем / Фото Instagram / @tarabarova
Напомним, влюбленные поженились 11 октября 2016 года. Познакомились они в 2011 году в Одессе, а роман закрутили после двух лет дружбы. Любимого Светлана Тарабарова скрывала от публики и СМИ до самой свадьбы. Брак пара заключила на церемонии под открытым небом, а на свадьбе отказалась от украинских традиций.