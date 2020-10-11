Певица и новоиспеченная мамочка девочки Светлана Тарабарова 4 года назад вышла замуж за своего продюсера Алексея Бондаря. Сегодня, 11 октября, их браку исполняется 4 года. По случаю годовщины артистка публично поздравила любимого.

Яркая исполнительница Светлана Тарабарова активно делится личной жизнью с поклонниками в инстаграме, поэтому обойти вниманием такое важное событие, как 4 годовщина свадьбы, просто не могла. Звезда опубликовала новые кадры с торжества и призналась в любви мужу так, что растрогала сеть.

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4 года назад в этот день я сказала "да" лучшему мужчине в мире. Люблю всем сердцем. Спасибо за глаза наших детей,

– трогательно написала певица.

Сообщение Светлана Тарабарова дополнила свадебными фото. На одном из кадров молодожены позировали во время церемонии. Звезда изображена в роскошном белом платье, а мужчина в сером костюме. Фотографы запечатлели момент, как он надевал обручальное кольцо любимой. Другая фотография сделана уже в ресторане. Алексею Бондарю артистка посвятила песню, которую исполнила за белым роялем.

По случаю льняной свадьбы Светлана Тарабарова получила от мужа нежные белые цветы, такие, из которых 4 года назад состоял ее свадебный букет.

Свадебные фото Светланы Тарабаровой



Светлана Тарабарова с мужем / Фото Instagram / @tarabarova



Светлана Тарабарова с мужем / Фото Instagram / @tarabarova