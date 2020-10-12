Популярная украинская певица Светлана Тарабарова вчера, 11 октября, отметила четвертую годовщину свадьбы с мужем-продюсером Алексеем Бондарем. Звезда решила показать поклонникам архивные фото с любимым, которых еще не было в сети.

Светлана Тарабарова активно делится с поклонниками самыми яркими моментами из жизни. После того, как она показала эксклюзивные фото со свадьбы, многотысячная аудитория подписчиков попросила ее показать еще несколько кадров, которых раньше не было в сети. Поэтому в инстаграм-сторис звезда опубликовала забавные фотографии с любимым, а также показала один из самых трогательных моментов в их совместной жизни.

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Тайная роспись Светланы и Алексея

В сети появились фотографии и с тайной церемонии росписи. Раньше их не было в сети, ведь этот момент был по-особенному важным для Светланы и Алексея. Влюбленные решили официально зарегистрировать свои отношения в день перед свадьбой. 10 октября в 21:00 они вдвоем получили свидетельство. В то время до торжественной церемонии оставалось 12 часов.

Алексей тогда был в черной рубашке и джинсах, а Светлана – в тунике нежно-розового цвета, волосы собрала в два пучка, а на лице не было макияжа. Однако даже в таких образах они выглядели очень красивыми, а любовь, которая царит в паре, невозможно скрыть.



Тайная роспись Светланы и Алексея / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Тайная роспись Светланы и Алексея / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova

Светлана Тарабарова с мужем

Звездная жена и мама также показала забавные моменты, которые случались в разные периоды. Это были совместные путешествия, гастроли и другие романтические мгновения.

Светлана не обошла вниманием и свадебную фотосессию. Она показала, как они с мужем позировали перед камерой. Звезда призналась, что им никогда не бывает грустно и очень часто они могут дурковать, шутить и смех всегда присутствует в их доме и жизни.



Архивное фото Светланы Тарабаровой с мужем​ / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Светлана Тарабарова с мужем​ / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Смешные Светлана Тарабарова с мужем​ / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Свадебная фотосессия Светланы и Алексея / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Свадебная фотосессия Светланы и Алексея / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Свадебная фотосессия Светланы и Алексея / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Свадьба Светланы Тарабаровой и Алексея Бондаря​ / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Светлана и Алексей в Риме​ / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova



Влюбленные Светлана и Алексей / Instagram-Stories / Instagram / @tarabarova

Светлана отметила, если чувствуете, что рядом есть ваша вторая частица – всем сердцем заботьтесь о ней. Но важно, когда все взаимно. Она также поблагодарила всех за поздравления и пожелала настоящего счастья, каким бы оно ни было.