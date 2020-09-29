Український актор, учасник проєкту "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк знявся у черговій кінокартині. Цього разу він порадує прихильниць своєю роллю у стрічці "Серце матері".

Тарас Цимбалюк є одним із найпопулярніших акторів та справжнім секс-символом в сучасному українському кіно. Він з легкістю перевтілюється у будь-які ролі та щоразу вражає талантом. На особистій сторінці в інстаграмі знаменитість опублікував декілька кадрів, на яких показав момент зі знімального процесу.

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Творчі вітчизняних стрічок підготували для глядачів чергову картину. Наразі невідомо, коли відбудеться прем'єра "Серця матері", проте Цимбалюк розповів, що це історія, яка складатиметься із чотирьох серій.

Актор поділився ексклюзивними кадрами зі знімального майданчика, де зображений не лише сам, а й з колегами. Яку роль він виконає у серіалі, Тарас не розсекретив.

Днями закінчили знімати чергову історію – "Серце матері". Всім дякую! До зустрічі на телеканалі "Україна",

– написав у дописі Тарас.

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