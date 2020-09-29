Украинский актер, участник проекта "Танцы со звездами" Тарас Цимбалюк снялся в очередной кинокартине. На этот раз он порадует поклонниц своей ролью в ленте "Сердце матери".

Тарас Цимбалюк является одним из самых популярных актеров и настоящим секс-символом в современном украинском кино. Он с легкостью перевоплощается в любые роли и каждый раз поражает талантом. На личной странице в Инстаграме знаменитость опубликовал несколько кадров, на которых показал момент со съемочного процесса.

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Творческие ленты подготовили для зрителей очередную картину. Пока неизвестно, когда состоится премьера "Сердца матери", однако Цимбалюк рассказал, что это история, которая будет состоять из четырех серий.

Актер поделился эксклюзивными кадрами со съемочной площадки, где запечатлен не только сам, но и с коллегами. Какую роль он исполнит в сериале, Тарас не рассекретил.

На днях закончили снимать очередную историю – "Сердце матери". Всем спасибо! До встречи на телеканале "Украина",

– написал в заметке Тарас.

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