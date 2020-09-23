Відомий український актор Тарас Цимбалюк на третьому ефірі "Танців з зірками" запропонував вийти заміж своїй коханій дівчині фотографині Тіні. Дівчина розчулено відповіла "Так".

Тарас Цимбалюк, український актор, найбільш відомий за роллю у фільмі "Чорний ворон" дав інтерв'ю УНІАН. Там він розповів, що дуже хвилювався, коли робив пропозицію своїй коханій.

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Тарас Цимбалюк зізнався, що був дуже переляканий в той день, та й взагалі, він був для нього страшним. Він та його партнерка Яна Заєць мали виконувати джайв з складними підтримками. Тому чоловіку важко було тримати все це в голові.

Дуже напружено було. Хореограф казав мені: так, думай про стрибки, про кіки, про підтримку, а тоді вже думай про Тіну",

– розповів Цимбалюк.

Також актор розповів про те, що він з нареченою вже обговорили питання, де б саме вони хотіли відсвяткувати весілля. "Ми це обговорювали і зійшлися на думці, що заручини хотіли б зробити в Карпатах", – зізнався Тарас.

Учасник "Танців з зірками" наголосив, що не хоче одружуватися цього року, бо він видався надто складним. А вже зробити церемонію 2021 року і ближче до події детальніше обговорити, як саме все буде відбуватися.

Про освідчення Тараса Цимбалюка на сцені шоу

Третій випуск "Танців з зірками" був присвячений коханню. На паркеті Тарас та його партнерка Яна Заєць виконали запальний джайв. А після танцю Тарас наважився представити свою кохану всій країні, а й запропонував їй вийти за нього заміж. Тіна отримала величезний букет білих троянд та каблучку. Зі сльозами на очах розчулена дівчина відповіла "Так".

На своєму акаунті згодом актор щемливо поділився пережитим: "Цей вечір видався переповнений щасливими емоціями. Я безмежно вдячний своїй майбутній дружині! Вчорашній вечір – це найменше, що я міг зробити для тебе! Друзі, я дуже вам дякую за підтримку, за добрі слова!" Тарас Цимбалюк подякував телеканалу, шоу та його організатором. Він вдячний за те, що йому дали змогу прокричати такі зворушливі слова на всю країну.

"Танці з зірками 2020" 3 випуск – виступ Тараса Цимбалюка і Яни Заєць: дивіться онлайн