Известный украинский актер Тарас Цымбалюк на третьем эфире "Танцев со звездами" предложил выйти замуж своей любимой девушке фотографу Тине. Девушка растроганно ответила "Да".

Тарас Цимбалюк, украинский актер, наиболее известный по роли в фильме "Черный ворон", дал интервью УНИАН. Там он рассказал, что очень волновался, когда делал предложение своей возлюбленной.

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Тарас Цимбалюк признался, что был очень испуган в тот день, да и вообще, тот был для него страшным. Он и его партнерша Яна Заяц должны были выполнять джайв со сложными поддержками. Поэтому мужчине трудно было держать все это в голове.

Очень напряженно было. Хореограф говорил мне: да, думай о прыжках, о киках, о поддержке, а тогда уж думай о Тине,

- рассказал Цимбалюк.

Также актер рассказал о том, что он с невестой уже обсудили вопрос, где бы они хотели отпраздновать свадьбу. "Мы это обсуждали и сошлись во мнении, что помолвку хотели бы сделать в Карпатах", – признался Тарас.

Участник "Танцев со звездами" отметил, что не хочет жениться в этом году, потому что он показался слишком сложным. А сделать церемонию уже в 2021 году и ближе к событию подробнее обсудить, как именно все будет происходить.

Об признании Тараса Цымбалюка на сцене шоу

Третий выпуск "Танцев со звездами" был посвящен любви. На паркете Тарас и его партнерша Яна Заец исполнили зажигательный джайв. А после танца Тарас осмелился представить свою возлюбленную всей стране и предложил ей выйти за него замуж. Тина получила огромный букет белых роз и кольцо. Со слезами на глазах растроганная девушка ответила "Да".

На своем аккаунте впоследствии актер щемяще поделился пережитым: "Этот вечер выдался переполненным счастливыми эмоциями. Я бесконечно благодарен своей будущей жене! Вчерашний вечер – это самое малое, что я мог сделать для тебя! Друзья, я очень вас благодарю за поддержку, за добрые слова!". Тарас Цимбалюк поблагодарил телеканал, шоу и его организаторов. Он благодарен за то, что ему дали возможность прокричать такие трогательные слова на всю страну.

"Танцы со звездами 2020" 3 выпуск – выступление Тараса Цымбалюка и Яны Заец: смотрите онлайн