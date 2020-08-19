Зіркове подружжя лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та співачки Alyosha днями стало батьками донечки. Пара вже відсвяткувала цю визначну у житті подію, а тепер музикант зізнався, чи був присутній на пологах.

Подробиці народження донечки Марії Тарас Тополя розповів у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". Артист зізнався, що дівчинка мала народитися ще на початку місяця, проте з'явилася на світ лише 15 серпня.

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Ми вже чекали, вона трохи засиділася, але, врешті-решт, народилася швидко, обрадувала нас своїм криком,

– розповів зірковий татусь.

Тополя також розповів, що ім'я для крихітки обирала його дружина. Він каже, що дуже подобається, як воно звучить разом із його – Марія Тарасівна. Новоспечений батько зізнався, що був присутній на пологах, проте ледь встиг на них.

Тарас від'їхав по справах і якраз у той час, коли його не було поруч, у Alyosha розпочалися пологи. Музикант поспішав, щоб підтримати дружину і встиг перерізати пуповину.

Нагадаємо, що зіркова пара виховує двох синів – Марка та Романи. За словами Тараса, брати тепло прийняли сестричку і вже проявляють турботу у відношенні до неї. Хлопці намагаються допомагати батькам і з задоволенням спостерігають за малечею.