Звездная супружеская чета лидера группы "Антитела" Тараса Тополи и певицы Alyosha на днях стали родителями дочери. Пара уже отпраздновала это выдающееся в жизни событие, а теперь музыкант признался, присутствовал ли на родах.

Подробности рождения дочери Марии Тарас Тополя рассказал в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина". Артист признался, что девочка должна была родиться еще в начале месяца, однако появилась на свет лишь 15 августа.

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Мы уже ждали, она немного засиделась, но, в конце концов, родилась быстро, обрадовала нас своим криком,

– рассказал звездный отец.

Тополя также рассказал, что имя для крохи выбирала его жена. Он говорит, что очень нравится, как оно звучит вместе с его – Мария Тарасовна. Новоиспеченный отец признался, что присутствовал на родах, но едва успел на них.

Тарас уехал по делам и как раз в то время, когда его не было рядом, у Alyosha начались роды. Музыкант спешил, чтобы поддержать жену и успел перерезать пуповину.

Напомним, что звездная пара воспитывает двух сыновей – Марка и Романа. По словам Тараса, братья тепло приняли сестренку и уже проявляют заботу в отношении к ней. Мальчики стараются помогать родителям и с удовольствием наблюдают за малышкой.