15 августа певица Alyosha и лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя стали многодетными родителями. У них родилась дочь Мария. Звездную мамочку уже выписали из роддома, а дома новорожденную малышку ждали братья и родные.

Всего несколько дней назад в украинском шоу-бизнесе стало на одну многодетную семью больше. Певица Alyosha в третий раз стала мамой, родив дочь Марию. Радостной новостью знаменитые родители поспешили поделиться в инстаграме. Артисты не стали скрывать и то, что после родов Елена Тополя уже вернулась домой, а родные организовали по случаю дня рождения девочки теплую встречу.

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Мария Тарасовна появилась на свет в одном из роддомов Киева. Ранее Alyosha признавалась, что хочет рожать в Украине, потому что стремится как можно быстрее оказаться с малышкой дома и быть рядом со своей семьей.

На фото в просторной гостиной позировали родные супругов и сыновья – Марк и Роман. Сама Alyosha с новорожденной дочкой на руках сидела на диване рядом с коляской, а мальчики не сводили глаз с младшей сестренки. Звездный отец отметил, что сыновья уже берутся защищать Марию и заботиться о ней.

Дома! Братья взяли Марусю под протекцию,

– лаконично написал Тарас Тополя.

Напомним, что сеть недавно рассмешило фото, которым Alyosha показала, как их семья готовится к рождению девочки. Так, 7-летний Роман уложил 4-летнего Марка в коляску, закутал в белое одеяло и катал по квартире. В комментариях поклонники продолжали поздравлять родителей с пополнением в семье, а Тарас Тополя в свою очередь поблагодарил за теплые слова, которые пара за несколько дней вдоволь наслушалась как от знаменитых коллег, так и от поклонников.