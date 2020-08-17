15 серпня співачка Alyosha та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя стали багатодітними батьками. У них народилась донечка Марія. Зіркову матусю вже виписали з пологового будинку, а на новонароджену крихітку вдома чекали брати та рідні.

Лише кілька днів тому в українському шоу-бізнесі побільшало на одну багатодітну сім'ю. Співачка Alyosha втретє стала мамою, народивши донечку Марію. Радісною новиною знамениті батьки поспішили поділитись в інстаграмі. Артисти не стали приховувати й те, що після пологів Олена Тополя вже повернулась додому, а рідні організували з нагоди дня народження дівчинки теплу зустріч.

До теми Співачка Alyosha втретє стала мамою

Марія Тарасівна з'явилась на світ в одному з пологових будинків Києва. Раніше Alyosha зізнавалась, що хоче народжувати в Україні, адже прагне якнайшвидше опинитись з малечею вдома та бути поряд зі своєю родиною.

На фото у просторій вітальні позували рідні подружжя та сини – Марк і Роман. Сама Alyosha з новонародженою донькою на руках сиділа на дивані поряд з коляскою, а хлопчики не зводили очей з молодшої сестрички. Зірковий батько зазначив, що сини вже беруться захищати Марію й дбати про неї.

Вдома! Брати взяли Марусю під протекцію,

– лаконічно написав Тарас Тополя.

Нагадаємо, що мережу нещодавно розсмішило фото, яким Alyosha показала, як готуються до народження дівчинки. Так, 7-річний Роман вклав 4-річного Марка у коляску, закутав у білу ковдру й катав по квартирі. У коментарях шанувальники подружжя продовжували вітати батьків з поповненням у сім'ї, а Тарас Тополя у свою чергу подякував за теплі слова, які пара за кілька днів наслухалась як від знаменитих колег, так і від відданих прихильників.