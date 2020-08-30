Лідер українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з двома синами поклав квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну. Музикант наголосив, що час, коли його хлопці повинні дізнатися про російсько-українську війну, настав.

Вчора, 29 серпня, в Україні відзначали День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Дату обрали невипадково, адже саме у цей день 6 років тому під Іловайськом загинуло найбільше українських воїнів.

По всій країні громадяни вшановували пам'ять своїх загиблих героїв. До Стіни пам'яті в Києві, що неподалік Михайлівської площі, пішов й відомий співак Тарас Тополя. В інстаграмі він показав, що поряд з ним були й двоє синів – 7-річний Роман та 4-річний Марк.

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Обоє хлопчиків прочитали напис "Стіна пам'яті полеглих захисників України в російсько-українській війні", поклали квіти та, як запевнив зірковий татусь, усвідомили, чому українські військові, добровольці та волонтери віддали своє життя заради незалежності та майбутнього.

Настав момент Маркові дізнатися дещо.… Про Героїв і зрадників, по відвагу і ницість, про цей буремний час, в якому його Душі обрано проявитися… вшановано квітками. І усвідомлено. Настільки, наскільки здатне осягнути дитяче серце,

– щемливо написав Тарас Тополя.

На фото Роман і Марк обернені спиною до камери. У руках старший син тримає квіти і разом з молодшим братом уважно розглядає портрети тих, хто поліг у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність країни.

У коментарях шанувальники висловлювали своє захоплення багатодітною сім'єю Тараса Тополі та співачки Alyosha й зазначили, що зірки виховують дітей гідно.

"Ви молодці, що привели своїх дітей до цієї стіни. Ви молоді, що розказуєте їм хто ворог, а хто герой", "Ви чудовий батько", "Молодці батьки! Люблю вашу сім'ю і вашу творчість", "Так тримати. Майбутнє покоління має знати історію своєї країни", "Молодець, Тарасе, що дітей виховуєте патріотами", – йдеться у коментарях.