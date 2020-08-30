Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя вместе с двумя сыновьями возложил цветы к Стене памяти погибших за Украину. Музыкант подчеркнул, что время, когда его ребята должны узнать о российско-украинской войне, пришло.

Вчера, 29 августа, в Украине отмечали День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Дату выбрали неслучайно, ведь именно в этот день 6 лет назад под Иловайском погибло больше всего украинских воинов.

По всей стране граждане чтили память своих погибших героев. К Стене памяти в Киеве, недалеко от Михайловской площади, пошел и известный певец Тарас Тополя. В инстаграме он показал, что рядом с ним были и двое сыновей – 7-летний Роман и 4-летний Марк.

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Оба мальчика прочитали надпись "Стена памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне", положили цветы и, как заверил звездный папа, осознали, почему украинские военные, добровольцы и волонтеры отдали свою жизнь ради независимости и будущего.

Настал момент Марку узнать кое-что.... О героях и предателях, об отваге и низости, об этом бурном времени, в котором его душе выбрано проявиться... почтено цветами. И осознанно. Настолько, насколько способно постичь детское сердце,

– щемяще написал Тарас Тополя.

На фото Роман и Марк повернуты спиной к камере. В руках старший сын держит цветы и вместе с младшим братом внимательно рассматривает портреты тех, кто пал в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны.

В комментариях поклонники выражали свое восхищение многодетной семьей Тараса Тополи и певицы Alyosha и отметили, что звезды воспитывают детей достойно.

"Вы молодцы, что привели своих детей к этой стене. Вы молоды, что рассказываете им кто враг, а кто герой", "Вы замечательный отец", "Молодцы родители! Люблю вашу семью и ваше творчество", "Так держать. Будущее поколение должно знать историю своей страны", "Молодец, Тарас, что детей воспитываете патриотами", – говорится в комментариях.