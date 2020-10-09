Тарас Тополя і Alyosha святкують 10 річницю стосунків: романтичні фото
Зіркове подружжя лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та співачки Alyosha вже 10 років разом. Пара чуттєво привітала одне одного зі знаковою датою та показала нові спільні фото.
На особистій сторінці в інстаграмі 33-річний Тарас Тополя опублікував зворушливий кадр з коханою дружиною. Закохані багатодітні батьки сфотографувались під час прогулянки в парку. Alyosha для виходу обрала смугасту сукню з анімалістичним принтом і чорне пальто в класичному стилі. Артистка зробила укладку та макіяж з акцентом на рожевих губах.
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Поряд з коханою Тарас Тополя постав у сірому костюмі в клітинку та смарагдовій сорочці з тропічним принтом. Подружжя виглядало по-справжньому щасливим, а своєю ніжністю замилувало шанувальників.
Наша 10 осінь разом, – зворушливо написав співак.
Alyosha також не забула про річницю стосунків і опублікувала фото з чоловіком з останньої спільної зйомки, лаконічно прокоментувавши його смайликом серця.
Alyosha з Тарасом Тополею / Фото Instagram / @tarastopolia
Alyosha з Тарасом Тополею / Фото Instagram / @alyoshasinger
Історія кохання Alyosha і Тараса Тополі
Пара познайомилась після одного зі спільних концертів, вечеряючи в ресторані великою компанією. Згодом між ними зав'язалась дружба. Разом вони гуляли парками і багато спілкувались. Alyosha перша зрозуміла, що відчуває до артиста щось більше і зізналась у почуттях. Зауважимо, що закоханим вдавалось тривалий час приховувати стосунки під преси і публіки.
Зірки одружились 2013 року після народження сина Романа, відзначивши скромне весілля після розпису. Ще за два роки в подружжя народився син Марк. У серпні 2020 року Alyosha і Тарас Тополя стали батьками втретє. У них народилась донька Марія.
Додамо, що подружжя мріє обвінчатися тоді, коли діти стануть дорослішими.