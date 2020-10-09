Зіркове подружжя лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та співачки Alyosha вже 10 років разом. Пара чуттєво привітала одне одного зі знаковою датою та показала нові спільні фото.

На особистій сторінці в інстаграмі 33-річний Тарас Тополя опублікував зворушливий кадр з коханою дружиною. Закохані багатодітні батьки сфотографувались під час прогулянки в парку. Alyosha для виходу обрала смугасту сукню з анімалістичним принтом і чорне пальто в класичному стилі. Артистка зробила укладку та макіяж з акцентом на рожевих губах.

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Поряд з коханою Тарас Тополя постав у сірому костюмі в клітинку та смарагдовій сорочці з тропічним принтом. Подружжя виглядало по-справжньому щасливим, а своєю ніжністю замилувало шанувальників.

Наша 10 осінь разом, – зворушливо написав співак.

Alyosha також не забула про річницю стосунків і опублікувала фото з чоловіком з останньої спільної зйомки, лаконічно прокоментувавши його смайликом серця.



Alyosha з Тарасом Тополею / Фото Instagram / @tarastopolia



Alyosha з Тарасом Тополею / Фото Instagram / @alyoshasinger

Історія кохання Alyosha і Тараса Тополі

Пара познайомилась після одного зі спільних концертів, вечеряючи в ресторані великою компанією. Згодом між ними зав'язалась дружба. Разом вони гуляли парками і багато спілкувались. Alyosha перша зрозуміла, що відчуває до артиста щось більше і зізналась у почуттях. Зауважимо, що закоханим вдавалось тривалий час приховувати стосунки під преси і публіки.

Зірки одружились 2013 року після народження сина Романа, відзначивши скромне весілля після розпису. Ще за два роки в подружжя народився син Марк. У серпні 2020 року Alyosha і Тарас Тополя стали батьками втретє. У них народилась донька Марія.

Додамо, що подружжя мріє обвінчатися тоді, коли діти стануть дорослішими.