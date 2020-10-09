Звездные супруги лидера группы "Антитела" Тараса Тополя и певицы Alyosha уже 10 лет вместе. Пара чувственно поздравила друг друга со знаковой датой и показала новые совместные фото.

На личной странице в инстаграме 33-летний Тарас Тополя опубликовал трогательный кадр с любимой женой. Влюбленные многодетные родители сфотографировались во время прогулки в парке. Alyosha для выхода выбрала полосатое платье с анималистическим принтом и черное пальто в классическом стиле. Артистка сделала укладку и макияж с акцентом на розовых губах.

Читайте также Alyosha после родов покорила красотой рядом с мужем: милое фото

Рядом с любимой Тарас Тополя предстал в сером костюме в клеточку и изумрудной рубашке с тропическим принтом. Супруги выглядели по-настоящему счастливыми, а своей нежностью очаровали поклонников.

Наша 10 осень вместе, – трогательно написал певец.

Alyosha также не забыла о годовщине отношений и опубликовала фото с мужем с последней совместной съемки, лаконично прокомментировав его смайликом сердца.



Alyosha с Тарасом Тополей / Фото Instagram / @tarastopolia



Alyosha з Тарасом Тополею / Фото Instagram / @alyoshasinger

История любви Alyosha и Тараса Тополи

Пара познакомилась после одного из совместных концертов, ужиная в ресторане большой компанией. Впоследствии между ними завязалась дружба. Вместе они гуляли по паркам и много общались. Alyosha первая поняла, что испытывает к артисту нечто большее и призналась в чувствах. Заметим, что влюбленным удавалось длительное время скрывать отношения под Прессы и публики.

Звезды поженились в 2013 году после рождения сына Романа, отметив скромную свадьбу после росписи. Еще через два года у супругов родился сын Марк. В августе 2020 года Alyosha и Тарас Тополя стали родителями в третий раз. У них родилась дочь Мария.

Добавим, что супруги мечтают обвенчаться тогда, когда дети станут взрослее.