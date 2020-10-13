Новий сезон проєкту "Танці з зірками" в розпалі. Учасники активно борються за перемогу та докладають максимум зусиль для того, щоб показати на паркеті бездоганний результат. Так, Юлія Саніна оприлюднила цілу серію світлин, де показала репетиція та прямий ефір.

Артистка опублікувала серію фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала емоційні моменти, які відбувалися протягом тижня підготовки до випуску "Танців з зірками".

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Глядачам завжди цікаво дізнаватися, що відбувається за лаштунками телепроєктів. Тому учасники різноманітних шоу, судді, ведучі намагаються ділитися з ними особливими моментами, які відбуваються поза камерами.

Ексклюзивні фото "Танців з зірками"

Так, одна з фавориток "Танців з зірками 2020" Юлія Саніна вирішила показати шанувальникам, як відбувається тиждень під час підготовки до прямого ефіру. На екрані глядачі бачать красиву картинку, проте насправді за нею ховається велика кількість часу в хореографічному залі, втома, багато нервів, інколи навіть сліз.

Юлія невпинно доводить, що заради бездоганного результату вона готова невпинно працювати та вдосконалювати свої танцювальні здібності. Все заради того, щоб на паркеті показати те, на що здатна.

Понеділок. День, коли починаємо все спочатку,

– написала Юлія.

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