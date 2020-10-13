Новый сезон проекта "Танцы со звездами" в разгаре. Участники активно борются за победу и прилагают максимум усилий для того, чтобы показать на паркете безупречный результат. Так, Юлия Санина обнародовала целую серию фотографий, где показала репетиции и прямой эфир.

Артистка опубликовала серию фото на личной странице в инстаграме. Она показала эмоциональные моменты, которые происходили в течение недели подготовки к выпуску "Танцев со звездами".

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Зрителям всегда интересно узнавать, что происходит за кулисами телепроектов. Поэтому участники разнообразных шоу, судьи, ведущие пытаются делиться с ними особыми моментами, которые происходят вне камер.

Эксклюзивные фото "Танцев со звездами"

Так, одна из фавориток "Танцев со звездами 2020" Юлия Санина решила показать поклонникам, как проходит неделя во время подготовки к прямому эфиру. На экране зрители видят красивую картинку, однако на самом деле за ней скрывается большое количество времени в хореографическом зале, усталость, много нервов, иногда даже слез.

Юлия неустанно доказывает, что ради безупречного результата она готова неустанно работать и совершенствовать свои танцевальные способности. Все ради того, чтобы на паркете показать то, на что способна.

Понедельник. День, когда начинаем все сначала,

- написала Юлия.

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