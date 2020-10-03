Українська співачка та екссолістка гурту "ВІА гра" Санта Дімопулос щотижня розповідає фоловерам про те, як проходить кожен наступний тиждень підготовок до ефірів шоу "Танці з зірками". Сьогодні Санта поділилась своїми змінами.

Учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками 2020" Санта Дімопулос не соромиться розповідати шанувальникам про емоції та переживання, яких вона зазнає під час ефіру. Зірка ділиться ексклюзивними фото на своїй інстаграм-сторінці.

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Санта Дімопулос зізналась, що шість тижнів її участі в шоу, які були сповнені тяжкої праці, переживань та стресу, вона перейшла крізь багато змін. А саме, співачка стала іншою і зовні, і зсередини.

Зовнішні зміни Санти Дімопулос

Зірка схудла!

Співачка зізнається, що після останніх пологів ніяк не могла позбутися кількох зайвих кілограмів. Але завдяки "Танцям з зірками", їй вдалося скинути зайву вагу

Знову танцює

Співачка раніше займалась танцями. Але після смерті батька вона закинула цю справу, а тому 20 років не виходила на паркет. Але тепер вона знову рада відновити свої навики і насолоджується емоціями.

Вчиться тримати поставу, емоції та обличя

Санта зізнається, що після щоденних восьмигодинних репетицій показувати свій результат і тримати всі емоції при собі доволі важко. Але тримати себе в руках та показувати свій максимум – це виклик для співачки, який вона залюбки приймає.

Внутрішні зміни

Навчилась цінувати кожну хвилинку з сім'єю

Артистка розчулюється завжди, коли згадує про родину. І зараз, коли часу для сім'ї стало дуже мало, він став для неї неймовірно цінним.

Повірила в себе

Раніше зірка сумнівалась, чи змогла б вона прийняти виклики та зіткнутися з ними гідно. Але тепер вона готова до всього і навіть коли важко та хочеться опустити руки, Санта розуміє, що мусить пройти новий етап.

Знайшла внутрішні ресурси

Екстримальні ситуації завжди активізують організм та можуть допомогти йому показати те, чого раніше ти за собою не спостерігав. Такі речі помітила й учасниця "Танців" і тому вона вчиться правильно з ними поводитися.

Навчилась тримати дисципліну та графік

Санта зрозуміла, що почала отримувати насолоду від того, що дотримується певного графіку дня. Адже наприкінці з'являється відчуття, що він проведений надзвичайно плідно та продуктивно.

Дуже цінує підтримку і увагу!

Підтримка близьких, друзів, знайомих, дає Санті заряд енергії, стимул рухатися далі і йти вперед.

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