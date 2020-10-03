Танцы со звездами: Санта Димопулос рассказала о внутренних и внешних изменениях за время съемок
Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА ГРА" Санта Димопулос еженедельно рассказывает фолловерам о том, как проходит каждая следующая неделя подготовок к эфирам шоу "Танцы со звездами". Сегодня Санта поделилась своими изменениями.
Участница четвертого сезона шоу "Танцы со звездами 2020" Санта Димопулос не стесняется рассказывать поклонникам об эмоциях и переживаниях, которые она испытывает во время эфира. Звезда делится эксклюзивными фото на своей инстаграм-странице.
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Санта Димопулос призналась, что за шесть недель ее участия в шоу, которые были полны тяжелого труда, переживаний и стресса, она перешла сквозь многие изменения. А именно, певица стала другой и снаружи, и изнутри.
Внешние изменения Санты Димопулос
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Звезда похудела!
Певица признается, что после последних родов никак не могла избавиться от нескольких лишних килограммов. Но благодаря "Танцам со звездами", ей удалось сбросить лишний вес
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Снова танцует
Певица ранее занималась танцами. Но после смерти отца она забросила это дело, а потому 20 лет не выходила на паркет. Но теперь она снова рада восстановить свои навыки и наслаждается эмоциями.
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Учится держать осанку, эмоции и лицо
Санта признается, что после ежедневных восьмичасовых репетиций показывать свой результат и держать все эмоции при себе довольно трудно. Но держать себя в руках и показывать свой максимум – это вызов для певицы, который она охотно принимает.
Внутренние изменения
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Научилась ценить каждую минутку с семьей
Артистка умиляется всегда, когда вспоминает о семье. И сейчас, когда времени для семьи стало очень мало, оно стало для нее невероятно ценным.
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Поверила в себя
Ранее звезда сомневалась, смогла бы она принять вызовы и столкнуться с ними достойно. Но теперь она готова ко всему и даже когда тяжело и хочется опустить руки, Санта понимает, что должен пройти новый этап.
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Нашла внутренние ресурсы
Экстримальные ситуации всегда активизируют организм и могут помочь ему показать то, чего раньше ты за собой не наблюдал. Такие вещи заметила и участница "Танцев" и поэтому она учится правильно с ними обращаться.
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Научилась держать дисциплину и график
Санта поняла, что начала получать наслаждение от того, что придерживается определенного графика дня. Ведь в конце появляется ощущение, что он проведен чрезвычайно плодотворно и продуктивно.
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Очень ценит поддержку и внимание!
Поддержка близких, друзей, знакомых, дает Санте заряд энергии, стимул двигаться дальше и идти вперед.
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