Украинская певица и экс-солистка группы "ВИА ГРА" Санта Димопулос еженедельно рассказывает фолловерам о том, как проходит каждая следующая неделя подготовок к эфирам шоу "Танцы со звездами". Сегодня Санта поделилась своими изменениями.

Участница четвертого сезона шоу "Танцы со звездами 2020" Санта Димопулос не стесняется рассказывать поклонникам об эмоциях и переживаниях, которые она испытывает во время эфира. Звезда делится эксклюзивными фото на своей инстаграм-странице.

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Санта Димопулос призналась, что за шесть недель ее участия в шоу, которые были полны тяжелого труда, переживаний и стресса, она перешла сквозь многие изменения. А именно, певица стала другой и снаружи, и изнутри.

Внешние изменения Санты Димопулос

Звезда похудела!

Певица признается, что после последних родов никак не могла избавиться от нескольких лишних килограммов. Но благодаря "Танцам со звездами", ей удалось сбросить лишний вес

Снова танцует

Певица ранее занималась танцами. Но после смерти отца она забросила это дело, а потому 20 лет не выходила на паркет. Но теперь она снова рада восстановить свои навыки и наслаждается эмоциями.

Учится держать осанку, эмоции и лицо

Санта признается, что после ежедневных восьмичасовых репетиций показывать свой результат и держать все эмоции при себе довольно трудно. Но держать себя в руках и показывать свой максимум – это вызов для певицы, который она охотно принимает.

Внутренние изменения

Научилась ценить каждую минутку с семьей

Артистка умиляется всегда, когда вспоминает о семье. И сейчас, когда времени для семьи стало очень мало, оно стало для нее невероятно ценным.

Поверила в себя

Ранее звезда сомневалась, смогла бы она принять вызовы и столкнуться с ними достойно. Но теперь она готова ко всему и даже когда тяжело и хочется опустить руки, Санта понимает, что должен пройти новый этап.

Нашла внутренние ресурсы

Экстримальные ситуации всегда активизируют организм и могут помочь ему показать то, чего раньше ты за собой не наблюдал. Такие вещи заметила и участница "Танцев" и поэтому она учится правильно с ними обращаться.

Научилась держать дисциплину и график

Санта поняла, что начала получать наслаждение от того, что придерживается определенного графика дня. Ведь в конце появляется ощущение, что он проведен чрезвычайно плодотворно и продуктивно.

Очень ценит поддержку и внимание!

Поддержка близких, друзей, знакомых, дает Санте заряд энергии, стимул двигаться дальше и идти вперед.

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