Зіркова пара хореографині Олени Шоптенко та співака Олега Винника покинула "Танці з зірками" через інфікування коронавірусом. Прихильники прагнули, щоб їхні улюбленці повернулися на шоу, проте учасники вирішили закінчити свій шлях на проєкті.

Тепер Олена Шоптенко на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала зворушливе відео, у якому показала найемоційніші моменти, які траплялися на шоу за ті чотири тижні, коли вона була учасницею. Танцівниця також подякувала партнеру та глядачам за підтримку.

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Після того, як Олега та Олену дискваліфікували з проєкту, глядачі у соціальних мережах запустили флешмоб із закликом повернути учасників. Проте пара прийняла рішення не повертатися на шоу і подякувала усім за величезну підтримку.

Олена Шоптенко про "Танці з зірками"

Шоптенко у своїй публікації зазначила, що це був найкоротший сезон "Танців з зірками" у її житті, хоча він і обіцяв бути одним із найдовших.

Ще на початку сезону я пообіцяла собі, що це мій останній сезон у якості танцівниці і хореографа в парі. Життя розпорядилося по-своєму і підтвердило моє рішення,

– написала Олена.

Вона зізналася, що шкодує лише про те, що Олег Винник не встиг показати все, на що здатен. Ці чотири танці назавжди залишаться в серці хореографині. Шоптенко щиро вдячна команді "Танців з зірками" і всім, хто був причетний до цього проєкту.

За успіхом завжди стоять люди, які трудяться та люблять свою роботу. А наші чотири танці – це безперечний успіх! Дякую, дорогі глядачі, за вашу підтримку, критику та хвилювання! Олеже, було круто! Дякую тобі за цей сезон!

– поділилася Олена.