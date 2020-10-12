Звездная пара хореографа Алены Шоптенко и певца Олега Винника покинула "Танцы со звездами" из-за инфицирования коронавирусом. Поклонники стремились, чтобы их любимцы вернулись на шоу, однако участники решили закончить свой путь на проекте.

Теперь Алена Шоптенко на личной странице в Инстаграме опубликовала трогательное видео, в котором показала самые эмоциональные моменты, которые случались на шоу за те четыре недели, когда она была участницей. Танцовщица также поблагодарила партнера и зрителей за поддержку.

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После того, как Олега и Алену дисквалифицировали с проекта, зрители в социальных сетях запустили флешмоб с призывом вернуть участников. Однако пара приняла решение не возвращаться на шоу и поблагодарила всех за огромную поддержку.

Алена Шоптенко о "Танцах со звездами"

Шоптенко в своей публикации отметила, что это был самый короткий сезон "Танцев со звездами" в ее жизни, хотя он и обещал быть одним из самых длинных.

Еще в начале сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение,

– написала Алена.

Она призналась, что сожалеет лишь о том, что Олег Винник не успел показать все, на что способен. Эти четыре танца навсегда останутся в сердце хореографа. Шоптенко искренне благодарна команде "Танцев со звездами" и всем, кто был причастен к этому проекту.

За успехом всегда стоят люди, которые трудятся и любят свою работу. А наши четыре танца – это бесспорный успех! Спасибо, дорогие зрители, за вашу поддержку, критику и волнения! Олег, было круто! Спасибо тебе за этот сезон!

– поделилась Алена.