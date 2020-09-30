Пара Іллі Падзіна та Ольги Фреймут є однією з найпопулярніших у новому сезоні проєкту "Танці з зірками". Під час кожного прямого ефіру партнери демонструють свої хореографічні здібності і навіть коронавірусна інфекція не змогла їх зупинити.

Телеведуча вирішила краще познайомити своїх прихильників з Іллею і на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, де розповіла декілька цікавих фактів про Падзіна.

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Фреймут опублікувала яскраві кадри, що були зроблені за лаштунками п'ятого прямого ефіру проєкту. Оля та Ілля вийшли на паркет із віденським вальсом у стилі "Щоденника Бріджит Джонс". Саме у сценічних образах пара постала перед камерою. Таку публікацію знаменитість вирішила доповнити інформацією про свого партнера, з яким вона змагається за перемогу на "Танцях з зірками".

Цікаві факти про Іллю Падзіна

Танцює з двох років.

Працював над танцювальними постановками в Європі та США.

У танцювальному світі вважається "королем" контемту.

Не їсть солодощі.

Носить брекети.

Молодший за Ольгу Фреймут на 13 років.

Його дуже люблять діти.

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