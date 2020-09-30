Танцы со звездами: 7 интересных фактов о партнере Ольги Фреймут
Пара Ильи Падзина и Ольги Фреймут является одной из самых популярных в новом сезоне проекта "Танцы со звездами". Во время каждого прямого эфира партнеры демонстрируют свои хореографические способности и даже коронавирусная инфекция не смогла их остановить.
Телеведущая решила лучше познакомить своих поклонников с Ильей и на личной странице в инстаграме опубликовала сообщение, где рассказала несколько интересных фактов о Падзине.
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Фреймут опубликовала яркие кадры, сделанные за кулисами пятого прямого эфира проекта. Оля и Илья вышли на паркет с венским вальсом в стиле "Дневника Бриджит Джонс". Именно в сценических образах пара предстала перед камерой. Такую публикацию знаменитость решила дополнить информацией о своем партнере, с которым она борется за победу на "Танцах со звездами".
Интересные факты об Илье Падзине
- Танцует с двух лет.
- Работал над танцевальными постановками в Европе и США.
- В танцевальном мире считается "королем" контемта.
- Не ест сладости.
- Носит брекеты.
- Млаже Ольги Фреймут на 13 лет.
- Его очень любят дети.
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