Пара Ильи Падзина и Ольги Фреймут является одной из самых популярных в новом сезоне проекта "Танцы со звездами". Во время каждого прямого эфира партнеры демонстрируют свои хореографические способности и даже коронавирусная инфекция не смогла их остановить.

Телеведущая решила лучше познакомить своих поклонников с Ильей и на личной странице в инстаграме опубликовала сообщение, где рассказала несколько интересных фактов о Падзине.

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Фреймут опубликовала яркие кадры, сделанные за кулисами пятого прямого эфира проекта. Оля и Илья вышли на паркет с венским вальсом в стиле "Дневника Бриджит Джонс". Именно в сценических образах пара предстала перед камерой. Такую публикацию знаменитость решила дополнить информацией о своем партнере, с которым она борется за победу на "Танцах со звездами".

Интересные факты об Илье Падзине

Танцует с двух лет.

Работал над танцевальными постановками в Европе и США.

В танцевальном мире считается "королем" контемта.

Не ест сладости.

Носит брекеты.

Млаже Ольги Фреймут на 13 лет.

Его очень любят дети.

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