6 вересня відбудеться другий прямий ефір шоу "Танці з зірками". Солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилась, що з'явиться на паркеті з Дмитром Дікусаром з особливим танцем, який готувала для участі в проєкті два роки тому.

36-річна українська співачка Слава Камінська за кілька годин до старту шоу "Танці з зірками" на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, у якому розповіла про танець, який разом з партнером підготувала для появи на паркеті.

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У минулому ефірі співачка з Дмитром Дікусаром станцювала романтичний квікстеп. Стиль нового номера вона розсекречувати не стала, проте зізналась, що саме з цією постановкою мала б дебютувати в шоу "Танці з зірками" 2018 року з Ігорем Кузьменко.

Дуже хвилююче, але водночас чудовий шанс закрити гештальт,

– поділилась переживаннями Слава Камінська.

Також зірка зізналась, що танцювати їхня пара буде під пісню, яка стала "гімном цього тижня". Прихильники вже встигли припустити, що це трек Михайла Шуфутинського "3 сентября".

Що відомо про травму Слави Камінської?

Два роки тому за лічені дні до прем'єри проєкту "Танці з зірками" артистка отримала серйозну травму. Разом з партнером Ігорем Кузьменко вона впала не репетиції, коли виконувала складну підтримку. Після падіння Слава Камінська відчувала страшенний біль у спині.

Після госпіталізації медики діагностували перелом поперечних відростків двох хребців. Тоді її участь у шоу завершилась дискваліфікацією. До танців вона повернулась лише за два місяці, а у новому сезоні "Танці з зірками 2020" прагне реваншу.