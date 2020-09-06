6 сентября состоится второй прямой эфир шоу "Танцы со звездами". Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась, что появится на паркете с Дмитрием Дикусаром с особым танцем, который готовила для участия в проекте два года назад.

36-летняя украинская певица Слава Каминская за несколько часов до старта шоу "Танцы со звездами" на личной странице в Инстаграме опубликовала сообщение, в котором рассказала о танце, который вместе с партнером она подготовила для появления на паркете.

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В прошлом эфире певица с Дмитрием Дикусаром станцевала романтический квикстеп. Стиль нового номера она рассекречивать не стала, но призналась, что именно с этой постановкой должна дебютировать в шоу "Танцы со звездами" 2018 года с Игорем Кузьменко.

Очень волнительно, но в то же время отличный шанс закрыть гештальт,

– поделилась переживаниями Слава Каминская.

Также звезда призналась, что танцевать их пара будет под песню, которая стала "гимном этой недели". Поклонники уже успели предположить, что это трек Михаила Шуфутинского "3 сентября".

Что известно о травме Славы Каминской?

Два года назад за считанные дни до премьеры проекта "Танцы со звездами" артистка получила серьезную травму. Вместе с партнером Игорем Кузьменко она упала не репетиции, когда выполняла сложную поддержку. После падения Слава Каминская чувствовала страшную боль в спине.

После госпитализации медики диагностировали перелом поперечных отростков двух позвонков. Тогда ее участие в шоу завершилась дисквалификацией. К танцам она вернулась всего через два месяца, а в новом сезоне "Танцы со звездами 2020" стремится к реваншу.