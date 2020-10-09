Українська співачка, екссолістка гурту "ВІА гра" та учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос вирішила показати шанувальникам за лаштунки шостого прямого ефіру.

Ексклюзивне відео з'явилося на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі. Завжди цікаво дізнаватися, що відбувається поза кадром телевізійних проєктів, тому Санта вирішила показати багатотисячній аудиторії підписників те, чого не показали у прямому ефірі.

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Санта Дімопулос є однією з фавориток "Танців з зірками 2020". На вечорі легенд, який відбувся минулої неділі, співачка зі своїм партнером Максимом Леоновим виконали на паркеті гаряче ча-ча-ча. Тоді судді наголосили, що постановка – бездоганна.

Санта показала найяскравіші моменти з підготовки до ефіру, фотосесії, які відбувалися за лаштунками, останні хвилини перед виходом на паркет. Відео вразило прихильників знаменитості, а в коментарях вони неодноразово зазначають, що такі ролики мотивують займатися танцями та виходити з зони комфорту.

Нагадаємо, вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудеться сьомий прямий ефір "Танців з зірками". Учасники активно готуються, щоб вкотре вразити суддів та глядачів ефектними постановками та хореографічними здібностями.