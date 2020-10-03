Прихильникам телевізійних проєктів завжди цікаво, що ж відбувається за лаштунками. Саме тому бекстейджі від учасників та творців дуже популярні. Ольга Фреймут також вирішила порадувати шанувальників і поділилася роликом, де показала моменти з "Танців з зірками", які не показують в прямому ефірі.

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна є однією з найпопулярніших пар нового сезону "Танців з зірками". Вони активно тренуються, щоб показати максимум танцювальних здібностей на паркеті, і навіть інфікування коронавірусом не змогло завадити телеведучій і її партнерові виступити у прямих ефірах. Тепер вона на особистій сторінці в інстаграмі ділиться цікавими роликами, де показує, що відбувається за лаштунками.

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Бекстейдж "Танців з зірками" від Ольги Фреймут

Знаменитість вирішила оприлюднити коротке відео, у якому зібрала найяскравіші моменти з підготовки, ефіру та за лаштунків 5 випуску "Танців з зірками". Ольга показала репетиції з партнером Іллею Падзіним, емоційні миті, які не показалм під час прямого ефіру, а також багато іншого, що залишилося поза увагою операторів.

Фреймут показала репетицію, що відбувалася на свіжому повітрі. Пара вирішила насолодитися теплим днем і Ольга вчилася танцювати віденський вальс на території перед знімальним павільйоном.

Також зірка не оминула увагою зворушливі моменти з-за лаштунків, де показала спілкування та дуркування з іншими учасниками проєкту.

"Те, чого не покажуть в ефірі", – написала в дописі Ольга Фреймут.