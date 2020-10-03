Поклонникам телевизионных проектов всегда интересно, что же происходит за кулисами. Именно поэтому бэкстейджи от участников и создателей очень популярны. Ольга Фреймут также решила порадовать поклонников и поделилась роликом, где показала моменты из "Танцев со звездами", которые не показывают в прямом эфире.

Ольга Фреймут и Илья Падзина являются одной из самых популярных пар нового сезона "Танцев со звездами". Они активно тренируются, чтобы показать максимум танцевальных способностей на паркете, и даже инфицирования коронавирусом не смогло помешать телеведущей и ее партнеру выступить в прямых эфирах. Теперь она на личной странице в инстаграме делится интересными роликами, где показывает, что происходит за кулисами.

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Бэкстейдж "Танцев со звездами" от Ольги Фреймут

Знаменитость решила обнародовать короткое видео, в котором собрала самые яркие моменты подготовки, эфира и из-за кулис 5 выпуска "Танцев со звездами". Ольга показала репетиции с партнером Ильей Падзиной, эмоциональные мгновения, которые не показалм во время прямого эфира, а также многое другое, что осталось вне поля зрения операторов.

Фреймут показала репетицию, происходившую на свежем воздухе. Пара решила насладиться теплым днем и Ольга училась танцевать венский вальс на территории перед съемочным павильоном.

Также звезда не обошла вниманием трогательные моменты из-за кулис, где показала общение и дуракаваляния с другими участниками проекта.

"То, чего не покажут в эфире", – написала в заметке Ольга Фреймут.