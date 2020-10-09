Украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА гра" и участница "Танцев со звездами" Санта Димопулос решила показать поклонникам закулисье шестого прямого эфира.

Эксклюзивное видео появилось на личной странице знаменитости в инстаграме. Всегда интересно узнавать, что происходит за кадром телевизионных проектов, поэтому Санта решил показать многотысячной аудитории подписчиков то, чего не показали в прямом эфире.

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Санта Димопулос является одной из фавориток "Танцев со звездами 2020". На вечере легенд, который состоялся в минувшее воскресенье, певица со своим партнером Максимом Леоновым исполнили на паркете горячее ча-ча-ча. Тогда судьи отметили, что постановка – безупречна.

Санта показала самые яркие моменты подготовки к эфиру, фотосессии, которые происходили за кулисами, последние минуты перед выходом на паркет. Видео поразило поклонников знаменитости, а в комментариях они неоднократно отмечают, что такие ролики мотивируют заниматься танцами и выходить из зоны комфорта.

Напомним, уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится седьмой прямой эфир "Танцев со звездами". Участники активно готовятся, чтобы в очередной раз поразить судей и зрителей эффектными постановками и хореографическими способностями.