Все менше часу залишається до старту нового сезону "Танців з зірками 2020". На глядачів і справді чекає особливе шоу, адже учасники – топові представники вітчизняного шоу-бізнесу. Зокрема, у проєкті з'явиться репер Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній.

Чи повторить він успіх своєї колеги Наді Дорофєєвої, яка дійшла до фіналу "Танців", поки не відомо. В інстаграмі Позитив опублікував кумедне відео, в якому погодився на участь в шоу.

Читайте також Танці з зірками 2020: чи з'явиться у шоу Андре Тан

За сюжетом ролика, репера весь час переслідувала мелодія із розважального проєкту. Врешті, коли Alyona Alyona передала йому естафету, співак без вагань погодився, змінивши вбрання на костюм у стилі диско. У відео він показав і перші па, які розсмішили користувачів мережі.

Побачимось на паркеті,

– написав Позитив до відео.

Зірковий челендж ще не завершився. Позитив передав запрошення до участі в "Танцях з зірками 2020" Сергію Танчинцю – солісту гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Учасники шоу "Танці з зірками 2020"

Відомо, що за кубок проєкту "Танці з зірками 2020" будуть змагатись 14 пар. Оцінюватимуть їхні виступи глядачі та зіркові судді – Влад Яма, Катерина Кухар і Григорій Чапкіс. Щотижня учасників зменшуватиметься, а в останньому випуску шоу троє фіналістів поборються за перемогу.

Наразі на участь у проєкті погодились:

Слава Камінська

Олег Винник

Надія Мейхер

Санта Дімопулос

Alyona Alyona

Дмитро Танкович

Тарас Цимбалюк

Дар’я Петрожицька

Юлія Саніна

Дизайнер Андре Тан поки став єдиним, хто відмовився від запрошення на "Танці з зірками 2020".