Позитив вийде на паркет у новому сезоні "Танців з зірками": кумедне відео
Все менше часу залишається до старту нового сезону "Танців з зірками 2020". На глядачів і справді чекає особливе шоу, адже учасники – топові представники вітчизняного шоу-бізнесу. Зокрема, у проєкті з'явиться репер Позитив, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній.
Чи повторить він успіх своєї колеги Наді Дорофєєвої, яка дійшла до фіналу "Танців", поки не відомо. В інстаграмі Позитив опублікував кумедне відео, в якому погодився на участь в шоу.
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За сюжетом ролика, репера весь час переслідувала мелодія із розважального проєкту. Врешті, коли Alyona Alyona передала йому естафету, співак без вагань погодився, змінивши вбрання на костюм у стилі диско. У відео він показав і перші па, які розсмішили користувачів мережі.
Побачимось на паркеті,
– написав Позитив до відео.
Зірковий челендж ще не завершився. Позитив передав запрошення до участі в "Танцях з зірками 2020" Сергію Танчинцю – солісту гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".
Учасники шоу "Танці з зірками 2020"
Відомо, що за кубок проєкту "Танці з зірками 2020" будуть змагатись 14 пар. Оцінюватимуть їхні виступи глядачі та зіркові судді – Влад Яма, Катерина Кухар і Григорій Чапкіс. Щотижня учасників зменшуватиметься, а в останньому випуску шоу троє фіналістів поборються за перемогу.
Наразі на участь у проєкті погодились:
- Слава Камінська
- Олег Винник
- Надія Мейхер
- Санта Дімопулос
- Alyona Alyona
- Дмитро Танкович
- Тарас Цимбалюк
- Дар’я Петрожицька
- Юлія Саніна
Дизайнер Андре Тан поки став єдиним, хто відмовився від запрошення на "Танці з зірками 2020".