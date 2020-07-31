У форматі челенджу знаменитості погоджуються на участь у розважальному проєкті "Танці з зірками 2020". Наразі Андре Тан записав відеозвернення та зізнався, чи зможуть українці побачити його на паркеті шоу.

За традицією, ролик дизайнер розмістив на інстаграм-сторінці. Вперше у новому сезоні зірковий учасник відмовився від запрошення. Андре Тан пояснив, що поки розробляє нову колекцію одягу і точно не вийде на паркет "Танців з зірками 2020".

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"Дмитре Танковичу, я не приймаю твій челендж і не буду брати участь у "Танцях з зірками". Наразі я перебуваю в Італії, на фабриках відбираю тканини для своєї нової колекції. Руки в мене ростуть з правильного місця, а ноги – не дуже. Тому будеш танцювати без мене", – з гумором зазначив він.

Відомо, що Андре Тан є прихильником розважального проєкту. У 2019 році дизайнер неодноразово приходив на зйомки прямих ефірів та поставав у кадрі серед глядачів.

"Танці з зірками 2020": учасники

Наприкінці серпня на телеканалі "1+1" відбудеться перший випуск шоу "Танці з зірками 2020". Загалом на паркет вийдуть 14 пар, які будуть боротись за головний кубок проєкту. А поки зірки один за одним оголошують, чи будуть підкорювати глядачів своїми па. На участь у шоу вже погодились:

Слава Камінська

Олег Винник

Надія Мейхер

Санта Дімопулос

Alyona Alyona

Дмитро Танкович

Тарас Цимбалюк

Дар’я Петрожицька

Юлія Саніна

Оцінювати виступи знаменитостей будуть глядачі і судді, Експертами нового сезону "Танців" стали Григорій Чапкіс, Катерина Кухар і Влад Яма.