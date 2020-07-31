Танцы со звездами 2020: появится ли в шоу Андре Тан
В формате челленджа знаменитости соглашаются на участие в развлекательном проекте "Танцы со звездами 2020". Сейчас Андре Тан записал видеообращение и признался, смогут ли украинцы увидеть его на паркете шоу.
По традиции, ролик дизайнер разместил на инстаграм-странице. Впервые в новом сезоне звездный участник отказался от приглашения. Андре Тан объяснил, что пока разрабатывает новую коллекцию одежды и точно не выйдет на паркет "Танцы со звездами 2020".
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"Дмитрий Танкович, я не принимаю твой челлендж и не буду участвовать в "Танцах со звездами". Сейчас я нахожусь в Италии, на фабриках отбираю ткани для своей новой коллекции. Руки у меня растут из правильного места, а ноги – не очень. Поэтому будешь танцевать без меня", – с юмором отметил он.
Известно, что Андре Тан является поклонником развлекательного проекта. В 2019 году дизайнер неоднократно приходил на съемки прямых эфиров и стоял в кадре среди зрителей.
"Танцы со звездами 2020": участники
В конце августа на телеканале "1+1" состоится первый выпуск шоу "Танцы со звездами 2020". Всего на паркет выйдут 14 пар, которые будут бороться за главный кубок проекта. А пока звезды один за другим объявляют, будут ли покорять зрителей своими па. На участие в шоу уже согласились:
- Слава Каминская
- Олег Винник
- Надежда Мейхер
- Санта Димопулос
- Alyona Alyona
- Дмитрий Танкович
- Тарас Цымбалюк
- Дарья Петрожицкая
- Юлия Санина
Оценивать выступления знаменитостей будут зрители и судьи, Экспертами нового сезона "Танцев" стали Григорий Чапкис, Екатерина Кухар и Влад Яма.