В формате челленджа знаменитости соглашаются на участие в развлекательном проекте "Танцы со звездами 2020". Сейчас Андре Тан записал видеообращение и признался, смогут ли украинцы увидеть его на паркете шоу.

По традиции, ролик дизайнер разместил на инстаграм-странице. Впервые в новом сезоне звездный участник отказался от приглашения. Андре Тан объяснил, что пока разрабатывает новую коллекцию одежды и точно не выйдет на паркет "Танцы со звездами 2020".

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"Дмитрий Танкович, я не принимаю твой челлендж и не буду участвовать в "Танцах со звездами". Сейчас я нахожусь в Италии, на фабриках отбираю ткани для своей новой коллекции. Руки у меня растут из правильного места, а ноги – не очень. Поэтому будешь танцевать без меня", – с юмором отметил он.

Известно, что Андре Тан является поклонником развлекательного проекта. В 2019 году дизайнер неоднократно приходил на съемки прямых эфиров и стоял в кадре среди зрителей.

"Танцы со звездами 2020": участники

В конце августа на телеканале "1+1" состоится первый выпуск шоу "Танцы со звездами 2020". Всего на паркет выйдут 14 пар, которые будут бороться за главный кубок проекта. А пока звезды один за другим объявляют, будут ли покорять зрителей своими па. На участие в шоу уже согласились:

Слава Каминская

Олег Винник

Надежда Мейхер

Санта Димопулос

Alyona Alyona

Дмитрий Танкович

Тарас Цымбалюк

Дарья Петрожицкая

Юлия Санина

Оценивать выступления знаменитостей будут зрители и судьи, Экспертами нового сезона "Танцев" стали Григорий Чапкис, Екатерина Кухар и Влад Яма.