Позитив выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами": смешное видео
Все меньше времени остается до старта нового сезона "Танцев со звездами 2020". Зрителей действительно ждет особое шоу, ведь участники – топовые представители отечественного шоу-бизнеса. В частности, в проекте появится рэпер Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний.
Повторит ли он успех своей коллеги Нади Дорофеевой, дошедшей до финала "танцев", пока не известно. В истаграме Позитив опубликовал забавное видео, в котором согласился на участие в шоу.
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По сюжету ролика, рэпера все время преследовала мелодия из развлекательного проекта. Наконец, когда Alyona Alyona передала ему эстафету, певец без колебаний согласился, сменив наряд на костюм в стиле диско. В видео он показал и первые па, которыми насмешили пользователей сети.
Увидимся на паркете,
– написал Позитив к видео.
Звездный челендж еще не завершился. Позитив передал приглашение к участию в "Танцах со звездами 2020" Сергею Танчинцу – солисту группы "БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ".
Участники шоу "Танцы со звездами 2020"
Известно, что за кубок проекта "Танцы со звездами 2020" будут соревноваться 14 пар. Оценивать их выступления будут зрители и звездные судьи – Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. Каждую неделю участников будет становиться меньше, а в последнем выпуске шоу трое финалистов поборются за победу.
Сейчас на участие в проекте согласились:
- Слава Каминская
- Олег Винник
- Надежда Мейхер
- Санта Димопулос
- Alyona Alyona
- Дмитрий Танкович
- Тарас Цимбалюк
- Дарья Петрожицкая
- Юлия Санина
Дизайнер Андре Тан пока стал единственным, кто отказался от приглашения на "Танцы со звездами 2020".