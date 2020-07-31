Все меньше времени остается до старта нового сезона "Танцев со звездами 2020". Зрителей действительно ждет особое шоу, ведь участники – топовые представители отечественного шоу-бизнеса. В частности, в проекте появится рэпер Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний.

Повторит ли он успех своей коллеги Нади Дорофеевой, дошедшей до финала "танцев", пока не известно. В истаграме Позитив опубликовал забавное видео, в котором согласился на участие в шоу.

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По сюжету ролика, рэпера все время преследовала мелодия из развлекательного проекта. Наконец, когда Alyona Alyona передала ему эстафету, певец без колебаний согласился, сменив наряд на костюм в стиле диско. В видео он показал и первые па, которыми насмешили пользователей сети.

Увидимся на паркете,

– написал Позитив к видео.

Звездный челендж еще не завершился. Позитив передал приглашение к участию в "Танцах со звездами 2020" Сергею Танчинцу – солисту группы "БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ".

Участники шоу "Танцы со звездами 2020"

Известно, что за кубок проекта "Танцы со звездами 2020" будут соревноваться 14 пар. Оценивать их выступления будут зрители и звездные судьи – Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. Каждую неделю участников будет становиться меньше, а в последнем выпуске шоу трое финалистов поборются за победу.

Сейчас на участие в проекте согласились:

Слава Каминская

Олег Винник

Надежда Мейхер

Санта Димопулос

Alyona Alyona

Дмитрий Танкович

Тарас Цимбалюк

Дарья Петрожицкая

Юлия Санина

Дизайнер Андре Тан пока стал единственным, кто отказался от приглашения на "Танцы со звездами 2020".