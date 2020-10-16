Екватор "Танців з зірками" позаду. Вже 18 жовтня відбудеться 8 випуск шоу. Традиційно до суддівського складу приєднається ще один зірковий артист. Його ім'я вже розсекретили, однак цього разу четвертому судді проєкту буде присвячений весь ефір.

На офіційній сторінці рейтингового шоу "Танці з зірками" в інстаграмі вже анонсували, яким буде 8 випуск. Так, всі вісім пар танцюватимуть під хіти одного популярного українського артиста. Саме ця зірка стане четвертим суддею і займе крісло поряд з примою-балериною Катериною Кухар, Владом Ямою і Григорієм Чапкісом.

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Нею стане легендарна Вєрка Сердючка, якій буде присвячений 8 ефір "Танців з зірками". Учасники проєкту танцюватимуть під відомі пісні співачки у новому звучанні. Крім того, саме Вєрка Сердючка вершитиме долю пар і оцінюватиме постановки.

Ведучою балкону стане українська зірка, артистка-менторка Ольга Горбачова. Вона підтримуватиме пари під час виставлення оцінок і першою буде дізнаватися емоції знаменитостей і їхніх партнерів після виступу в прямому ефірі.

Додамо, що у 8 випуску "Танців з зірками" учасники покажуть на паркеті номери, натхненні власними життєвими історіями, про які розкажуть у візитці. Схоже, ефір буде над надемоційним і відвертим.