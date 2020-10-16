Экватор "Танцев со звездами" позади. Уже 18 октября состоится 8 выпуск шоу. Традиционно к судейскому составу присоединится еще один звездный артист. Его имя уже рассекретили, однако на этот раз четвертому судье проекта будет посвящен весь эфир.

На официальной странице рейтингового шоу "Танцы со звездами" в инстаграме уже анонсировали, каким будет 8 выпуск. Так, все восемь пар будут танцевать под хиты одного популярного украинского артиста. Именно эта звезда станет четвертым судьей и займет кресло рядом с примой-балериной Екатериной Кухар, Владом Ямой и Григорием Чапкисом.

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Ею станет легендарная Верка Сердючка, которой будет посвящен 8 эфир "Танцев со звездами". Участники проекта будут танцевать под известные песни певицы в новом звучании. Кроме того, именно Верка Сердючка будет вершить судьбу пар и оценивать постановки.

Ведущей балкона станет украинская звезда, артистка-ментор Ольга Горбачева. Она будет поддерживать пары во время выставления оценок и первой будет узнавать эмоции знаменитостей и их партнеров после выступления в прямом эфире.

Добавим, что в 8 выпуске "Танцев со звездами" участники покажут на паркете номера, вдохновленные собственными жизненными историями, о которых расскажут в визитке. Похоже, эфир будет сверхэмоциональным и откровенным.