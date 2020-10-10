Вже завтра, 11 жовтня, відбудеться сьомий прямий ефір грандіозного шоу "Танці з зірками". Учасники вкотре вражатимуть глядачів приголомшливими постановками. Також організатори розповіли, хто з артистів заспіває на "Вечорі латини",

Відомо, що сьомий випуск проєкту буде присвячений латиноамериканським танцям. Це буде найпристрасніший ефір сезону, який точно запам'ятається глядачам. На офіційній сторінці телешоу в інстаграмі розсекретили, хто з зірок українського шоу-бізнесу вийде на паркет та виконає свій хіт.

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Спеціальною гостею сьомого прямого ефіру стане яскрава та харизматична Оля Полякова. Вона подарує глядачам неймовірно запальний виступ і виконає хіт "Белый танец". Ви просто не можете це пропустити! Щонеділі учасників залишається все менше, а це означає, що зовсім скоро країна дізнається ім'я переможців. Насолодіться незабутніми моментами та виступами улюблених зірок у прямому ефірі!

Нагадаємо, цієї неділі до трійки незмінних суддів приєднється ексучасник "Танців з зірками" і справжній секс-символ проєкту Іраклі Макацарія. А зустрічати учасників після виступів на балконі та дізнаватися у них про перші емоції буде гаряча і пристрасна Настя Каменських.