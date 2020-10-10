Уже завтра, 11 октября, состоится седьмой прямой эфир грандиозного шоу "Танцы со звездами". Участники в очередной раз будут поражать зрителей потрясающими постановками. Также организаторы рассказали, кто из артистов споет на "вечере латины",

Известно, что седьмой выпуск проекта будет посвящен латиноамериканским танцам. Это будет самый страстный эфир сезона, который точно запомнится зрителям. На официальной странице телешоу в инстаграме рассекретили, кто из звезд украинского шоу-бизнеса выйдет на паркет и исполнит свой хит.

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Специальной гостьей седьмого прямого эфира станет яркая и харизматичная Оля Полякова. Она подарит зрителям невероятно зажигательное выступление и исполнит хит "Белый танец". Вы просто не можете пропустить это! Каждое воскресенье участников остается все меньше, а это значит, что совсем скоро страна узнает имя победителей. Насладитесь незабываемыми моментами и выступлениями любимых звезд в прямом эфире!

Напомним, в это воскресенье к тройке бессменных судей присоединится экс-участник "Танцев со звездами" и настоящий секс-символ проекта Иракли Макацария. А встречать участников после выступлений на балконе и узнавать у них о первых эмоциях будет горячая и страстная Настя Каменских.