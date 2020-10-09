11 октября зрителей ждет 7 прямой эфир грандиозного шоу "Танцы со звездами". В каждом выпуске к тройке неизменных судей присоединяется звездный участник прошлых сезонов, а на балконе пары встречает новый ведущий.

7 эфир телешоу будет посвящен латиноамериканским танцам. Организаторы уверяют, что это будет самый страстный и зажигательный выпуск сезона, ведь участников впервые ждет настоящий танцевальный экзамен горячими хореографиями. На официальной странице проекта в инстаграме уже назвали имя звездного судьи, а также ведущей балкона.

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Знаменитые гости изрядно удивят вас. К тройке легендарных судей "Танцев со звездами" присоединится страстный экс-участник, без которого невозможно представить "вечер латины". В это воскресенье выступления танцовщиков будет оценивать секс-символ проекта Иракли Макацария. Два года назад он выходил на паркет вместе с Яной Заец, которая в новом сезоне была партнершей Тараса Цимбалюка и покинула проект после шестого прямого эфира.

Ведущей балкона на этой неделе будет горячая и очаровательная Настя Каменских. Украинская попдива недавно презентовала первый испаноязычный альбом, песни из которого уже стали настоящими хитами и звучат на танцевальных площадках во многих странах мира. В "вечер латины" NK будет встречать пары после выступлений и узнавать их первые эмоции.