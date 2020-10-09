11 жовтня на глядачів чекає 7 прямий ефір грандіозного шоу "Танці з зірками". У кожному випуску до трійки незмінних суддів приєднується зірковий учасник минулих сезонів, а на балконі пари зустрічає новий ведучий.

7 ефір телешоу буде присвячений латиноамериканським танцям. Організатори запевняють, що це буде найпристрасніший та найзапальніший випуск сезону, адже на учасників вперше чекатиме справжній танцювальний іспит гарячими хореографіями. На офіційній сторінці проєкту в інстаграмі вже назвали імена зіркового судді, а також ведучої балкону.

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Знамениті гості неабияк здивують вас. До трійки легендарних суддів "Танців з зірками" приєднається пристрасний ексучасник, без якого неможливо уявити "Вечір латини". Цієї неділі виступи танцівників оцінюватиме секс-символ проєкту Іраклі Макацарія. Два роки тому він виходив на паркет разом із Яною Заєць, яка у новому сезоні була партнеркою Тараса Цимбалюка і покинула проєкт після шостого прямого ефіру.

Ведучою балкону цього тижня буде гаряча і чарівна Настя Каменських. Українська попдіва нещодавно презентувала перший іспаномовний альбом, пісні з якого вже стали справжніми хітами і звучать на танцювальних майданчиках у багатьох країнах світу. У "Вечір латини" NK зустрічатиме пари після виступів і дізнаватиметься їхні перші емоції.