Популярний український ведучий Дмитро Танкович прийняв виклик від учасниці дуету "НеАнгели" Слави Камінської та погодився взяти участь у шоу "Танці з зірками". Він вийде на головний паркет країни вже цієї осені.

В інстаграмі набирає обертів #танціззіркамиchallenge. Це зірковий челендж, у якому учасники нового сезону танцювального шоу запрошують один одного долучитися до проєкту. Відомий шоумен та ведучий Дмитро Танкович прийняв естафету від Слави Камінської, опублікувавши кумедний ролик на особистій сторінці в інстаграмі.

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Дмитро повідомив про участь у "Танцях з зірками" за допомогою смішного відео. За сюжетом, за ним нібито гониться поліція, від якої він намагається втекти та ховається серед дерев. Пізніше Танкович все-таки приймає челендж від Слави та передає його зірковим колегам: реперці Alyona Alyona та знаменитому дизайнерові Андре Тану.

Хто вийде на паркет "Танців з зірками"?

Першим зірковим учасником нового сезону став популярний співак Олег Винник. Також на паркет погодилася вийти співачка Надія Мейхер, яка кинула виклик Санті Дімопулос. Окрім них глядачі зможуть насолодитися виступами актора Тараса Цимбалюка, акторки та співачки Дар'ї Петрожицької, солістки гурту The Hardkiss Юлії Саніної та Слави Камінської.

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Зазначимо, організатори проєкту наразі не повідомляють, як саме відбуватимуться прямі ефіри. Ймовірно, через поширення коронавірусної хвороби доведеться змінити звичний формат. Зокрема, відмовитися від глядачів у залі. Також судді дотримуватимуться соціальної дистанції за столом, а учасники можуть танцювати у захисних масках.