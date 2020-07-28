Популярный украинский ведущий Дмитрий Танкович принял вызов от участницы дуэта "НеАнгелы" Славы Каминской и согласился принять участие в шоу "Танцы со звездами". Он выйдет на главный паркет страны уже этой осенью.

В инстаграме набирает обороты #танціззіркамиchallenge. Это звездный челлендж, в котором участники нового сезона танцевального шоу приглашают друг друга присоединиться к проекту. Известный шоумен и ведущий Дмитрий Танкович принял эстафету от Славы Каминской, опубликовав забавный ролик на личной странице в инстаграме.

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Дмитрий сообщил об участии в "Танцах со звездами" с помощью смешного видео. По сюжету, за ним якобы гонится полиция, от которой он пытается убежать и прячется среди деревьев. Позже Танкович все-таки принимает челлендж от Славы и передает его звездным коллегам: рэперше Alyona Alyona и знаменитому дизайнеру Андре Тану.

Кто выйдет на паркет "Танцев со звездами"?

Первым звездным участником нового сезона стал популярный певец Олег Винник. Также на паркет согласилась выйти певица Надежда Мейхер, которая бросила вызов Санте Димопулос. Кроме них зрители смогут насладиться выступлениями актера Тараса Цимбалюка, актрисы и певицы Дарьи Петрожицкой, солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной и Славы Каминской.

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Отметим, организаторы проекта пока не сообщают, как именно будут проходить прямые эфиры. Вероятно, из-за распространения коронавирусной болезни придется изменить привычный формат. В частности, отказаться от зрителей в зале. Также судьи будут придерживаться социальной дистанции за столом, а участники могут танцевать в защитных масках.