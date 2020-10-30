45-річний лідер гурту "Океан Ельзи" та екснардеп Святослав Вакарчук живе у цивільному шлюбі з коханою Лялею Фонарьовою. Своїх дітей музикант не має, проте доньку обраниці від першого шлюбу Діану виховував як рідну. Однак артист зізнається, що зараз з пасербицею у нього не батьківські, а дружні стосунки.

Святослав Вакарчук приховує особисте життя від преси і публіки, однак про те, що тримає за сімома замками, розговорився в інтерв'ю для програми "Зіркове життя". Він розповів про пасербицю Діану. Зараз дівчині 27 років, тому зіркового вітчима вона сприймає як друга.

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Попри славу і зв'язки музиканта, дівчина будує кар'єру самостійно. Зараз вона займається маркетингом у сфері моди та дизайну.

Діана уже доросла. Для неї я зараз більше друг, ніж тато. Я не з тих, хто вважає, що дітям треба влаштовувати життя, це тільки в мінус піде. Тому Діана пробивається сама. Вона самодостатня, сучасна дівчина. Наші стосунки дуже дружні,

– наголосив Святослав Вакарчук.

Лідер "Океану Ельзи" зауважив, що Діана в захваті від творчості гурту – слухає всі нові пісні та навіть з'являється на репетиціях колективу.

В інтерв'ю Святослав Вакарчук вкотре наголосив, що уникає публічності та підкреслив, що це не заважає "Океану Ельзи" збирати стадіони.

"Звичайні люди не ходять по вулиці й не кажуть, що познайомились з новою дівчиною, чи заручились, чи розлучились. То якого милого я маю всім розказувати, що я з'їздив туди, з'їв у ресторані кекс, у мене нове захоплення, у мене проблеми вдома. Чому я маю розказувати це всім? Тільки тому, що їм це цікаво? Якщо це так, то ти раб публіки", – емоційно висловився Святослав Вакарчук.

Інтерв'ю Святослава Вакарчука дивіться онлайн: відео