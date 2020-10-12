Лідер культового гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук опублікував студентські фото, якими підкорив мережу. Артист показав, як виглядав 29 років тому та розповів про роки навчання в університеті.

З нагоди дня Львівського національного університету імені Івана Франка, який відзначали 11 жовтня, Святослав Вакарчук поповнив інстаграм-профіль архівними світлинами, які показав вперше. Музикант закінчив фізичний факультет за спеціалізацією "Теоретична фізика". На фото він зображений зі своїми одногрупниками, серед яких кумира мільйонів важко впізнати.

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Святослав Вакарчук наголосив, що для нього університет – це не лише наука, а й друзі та перші шанувальники і концерти. Він з теплом згадує Наукову бібліотеку імені Михайла Драгоманова, кафедру теоретичної фізики, лекції у Великій Фізичній аудиторії та вечори в 7 гуртожитку на Майорівці.

День Львівського Університету. Університету, в якому я вчився. Університету, в якому я займався наукою. Університету, який дав мені друзів, вчителів і навіть перших шанувальників молодої студентської групи,

– зворушливо написав музикант.

Додамо, що батько Святослава Вакарчука Іван Вакарчук двічі був ректором Львівського університету та доктором фізико-математичних наук. Тому для лідера гурту "Океан Ельзи" Львівський національний університет назавжди пов'язаний з татом.

"Університет – це тато, Іван Вакарчук. Мій перший, найголовніший і найцінніший спогад. Дякую тобі, тату! Це ти зробив сьогоднішній день для мене святом", – додав Святослав Вакарчук.

Архівні студентські фото Святослава Вакарчука

На одному з кадрів зірка зображений 16-річним в студентському таборі. З друзями вони влаштували імпровізований концерт під гітари. Співак зауважив, що на той момент до першої репетиції гурту "ОЕ" залишалось ще 3 роки.



Святослав Вакарчук в 16 років / Фото Instagram / @sviatoslav.vakarchuk

На інших фото Святослав Вакарчук позує поряд з одногрупниками фізиками-теоретиками. Кадр зроблений наприкінці навчання орієнтовно 1995 року. Студенти помітно змужніли в порівнянні з тим, як виглядали при вступі на фізичний факультет.



Святослав Вакарчук з одногрупниками / Фото Instagram / @sviatoslav.vakarchuk



Святослав Вакарчук з одногрупниками / Фото Instagram / @sviatoslav.vakarchuk