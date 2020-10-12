Лидер культовой группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опубликовал студенческие фото, которыми покорил сеть. Артист показал, как выглядел 29 лет назад и рассказал о годах учебы в университете.

По случаю дня Львовского национального университета имени Ивана Франко, который отмечали 11 октября, Святослав Вакарчук пополнил инстаграм-профиль архивными фотографиями, которые показал впервые. Музыкант окончил физический факультет по специальности "Теоретическая физика". На фото он изображен со своими одногруппниками, среди которых кумира миллионов трудно узнать.

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Святослав Вакарчук отметил, что для него университет – это не только наука, но и друзья и первые поклонники и концерты. Он с теплом вспоминает Научную библиотеку имени Михаила Драгоманова, кафедру теоретической физики, лекции в большой физической аудитории и вечера в 7 общежитии на Майоровке.

День Львовского Университета. Университета, в котором я учился. Университета, в котором я занимался наукой. Университета, который дал мне друзей, учителей и даже первых поклонников молодой студенческой группы,

– трогательно написал музыкант.

Добавим, что отец Святослава Вакарчука Иван Вакарчук дважды был ректором Львовского университета и доктором физико-математических наук. Поэтому для лидера группы "Океан Эльзы" Львовский национальный университет навсегда связан с папой.

"Университет – это папа, Иван Вакарчук. Мое первое, самое главное и самое ценное воспоминание. Спасибо, папа! Это ты сделал сегодняшний день для меня праздником", – добавил Святослав Вакарчук.

Архивные студенческие фото Святослава Вакарчука

На одном из кадров звезда изображен 16-летним в студенческом лагере. С друзьями они устроили импровизированный концерт под гитары. Певец отметил, что на тот момент до первой репетиции группы "ОЭ" оставалось еще 3 года.



Святослав Вакарчук в 16 лет / Фото Instagram / @ sviatoslav.vakarchuk

На других фото Святослав Вакарчук позирует рядом с одногруппниками физиками-теоретиками. Кадр сделан в конце обучения ориентировочно в 1995 году. Студенты заметно возмужали по сравнению с тем, как выглядели при поступлении на физический факультет.



Святослав Вакарчук с одногруппниками​ / Фото Instagram / @sviatoslav.vakarchuk



Святослав Вакарчук с одногруппниками​ / Фото Instagram / @sviatoslav.vakarchuk