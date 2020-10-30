45-летний лидер группы "Океан Эльзы" и экс-нардеп Святослав Вакарчук живет в гражданском браке с любимой Лялей Фонаревой. Своих детей у музыканта нет, однако дочь избранницы от первого брака Диану воспитывал как родную. Однако артист признается, что сейчас с падчерицей у него не родительские, а дружеские отношения.

Святослав Вакарчук скрывает личную жизнь от прессы и публики, однако о том, что держит за семью замками, разговорился в интервью для программы "Звездная жизнь". Он рассказал о падчерице Диане. Сейчас девушке 27 лет, поэтому звездного отчима она воспринимает как друга.

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Несмотря на славу и связи музыканта, девушка строит карьеру самостоятельно. Сейчас она занимается маркетингом в сфере моды и дизайна.

Диана уже взрослая. Для нее я сейчас больше друг, чем папа. Я не из тех, кто считает, что детям надо устраивать жизнь, это только в минус уйдет. Поэтому Диана пробивается сама. Она самодостаточная, современная девушка. Наши отношения очень дружеские,

– подчеркнул Святослав Вакарчук.

Лидер "Океана Эльзы" отметил, что Диана в восторге от творчества группы – слушает все новые песни и даже появляется на репетициях коллектива.

В интервью Святослав Вакарчук в очередной раз подчеркнул, что избегает публичности и подчеркнул, что это не мешает "Океану Эльзы" собирать стадионы.

"Обычные люди не ходят по улице и не говорят, что познакомились с новой девушкой, обручились или развелись. Так какого милого я должен всем рассказывать, что я съездил туда, съел в ресторане кекс, у меня новое увлечение, у меня проблемы дома. Почему я должен рассказывать это всем? Только потому, что им это интересно? Если это так, то ты раб публики", – эмоционально высказался Святослав Вакарчук.

Интервью Святослава Вакарчука смотрите онлайн: видео